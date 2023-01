CES 2023 : Asus dévoile une manette pour Xbox Series avec un écran OLED intégré

Vous trouvez les nouvelles manettes Elite Xbox Series un poil trop chères ? Alors attendez de voir le tarif qu’Asus a dégainer pour la ROG Raikiri Pro, une manette pour Xbox Series (voire Xbox One) qui est la première du genre à intégrer un petit écran OLED d’1,3 pouces ! Outre de petites animations sympathiques (et customisables !), cet écran pourra afficher des informations pratiques, comme la charge restante pour la batterie par exemple. La façade avant de l’accessoire arbore aussi des LEDs RGB ainsi bien sûr que les boutons tout à fait classiques d’une manette Xbox Series/Xbox One. A l’arrière, Asus a placé plusieurs palettes pour un meilleur contrôle dans certains types de jeux (courses de voiture par exemple). La manette dispose aussi d’un port jack 3,5 mm pour le casque audio, et pourra se connecter à la console (ou au PC) via Bluetooth, en filaire (USB-C) ou bien encore en sans fil en 2,4Ghz.

Avec son look ravageur, sa finition à priori très soignée et ses petites innovations (écran OLED, LED RGB), la ROG Raikiri Pro dispose à priori des atouts pour faire une belle concurrence aux manettes Elite de la Xbox. Reste encore à connaitre le prix et la date de sortie, deux informations qui n’ont pas encore été précisées par Asus.