Danuri : la sonde lunaire sud-coréenne partage de superbes clichés de la Terre

Après un très long voyage de 4 mois (dû au choix d’un trajet sur une ellipse longue afin d’économiser du carburant) la sonde sud coréenne Danuri est arrivé dans l’orbite de la Lune le 17 décembre dernier. Les ingénieurs en sont encore au stade des réglages des instruments embarqués, mais ces préparatifs n’ont pas empêché l’orbiteur de capturer quelques sublimes clichés de notre Terre, avec parfois la Lune au premier plan.

Ces images ont été prises par LUTI (LUnar Terrain Imager) entre le 24 décembre et le 1er janvier avant d’être partagées il y a quelques heures sur Twitter par la KARI, l’agence spatiale sud coréenne. Si les couleurs sont absentes, le niveau de détail est quant à lui très élevé. Le « lever de Terre » au dessus de la Lune ou bien encore le « croissant de Terre » nous rappellent en outre à quel point notre vision de l’espace, et les expressions qui parfois en découlent, dépendent uniquement d’un point de vue « spatialisé » : croissant de Lune sur Terre, croissant de Terre près de la Lune…

La qualité de ces premiers clichés augure du meilleur concernant la suite de la mission Danuri. Durant les prochains mois, LUTI et la Shadocam de la NASA captureront de nombreux clichés de la Lune, sous toutes ses coutures. La Shadowcam aidera même à cartographier la face cachée la Lune tandis que LUTI obtiendra des clichés d’une précision indite de la surface lunaire grâce à son incroyable résolution au sol inférieure à 5 mètres. Une nouvelle fois, le beau et le fantastique viendront surtout de l’espace en cette année 2023, tout comme James Webb avait illuminé 2022 (et continuera de le faire cette année).