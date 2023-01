Xbox Series : Starfield est confirmé pour le premier semestre 2023

Cette fois, il n’y aura plus de report. L’éditeur Bethesda a mis à jour la page consacré à Starfield et confirme que le jeu de rôle et de S.F sera bien disponible sur Xbox Series, Xbox Game Pass et sur PC avant la fin du semestre en cours (soit d’ici au 30 juin). Cette précision est importante pour les joueurs Xbox Series, sevrés de gros titres exclusifs depuis plus d’un an maintenant et déçus aussi de l’absence totale de communication de Xbox sur les développements en cours. A ce sujet, les bruits courent que Xbox s’apprêterait à diffuser un Xbox Games Showcase avec de nombreux titres présentés, dont certains inédits ! Il est plus que temps, car on aimerait vraiment savoir où en sont les développement de Hellblade II, de Forza Motorsports, du jeu Indiana Jones, de Perfect Dark et de tant d’autres titres toujours en préparation.

Il se murmure que le silence de Xbox sur les nouveautés à venir aurait été une stratégie visant à convaincre la FTC que Microsoft était un acteur mineur face à Sony, stratégie en échec donc puisque la FTC a même attaqué Microsoft en justice afin de faire annuler le rachat d’Activision Blizzard. Autant dire que la firme de Redmond n’a désormais plus de scrupules à montrer de nouveau ses muscles