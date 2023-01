Artemis-1 : la capsule Orion est de retour au Kennedy Space Center

La capsule Orion, qui symbolise à elle seule le grand retour de la NASA aux affaires spatiales – après des années à prendre appuie sur SpaceX – est de retour en Floride, au Kennedy Space Center. Pour rappel, la capsule Orion a brillamment réussi son « tour » de la Lune, en « testant » au passage une nouvelle trajectoire orbitale. Après un décollage sans pépins (via une fusée SLS) le 16 novembre 2022 puis un périple de 2,25 millions de kilomètres, la capsule est revenue sur Terre (ou plutôt sur mer) en tout en douceur le 30 décembre dernier.

The #Artemis I @NASA_Orion spacecraft has returned to @NASAKennedy. Thank you to the @NASAGroundSys team for bringing us home safely. pic.twitter.com/ANqT87h2XL

— Howard Hu (@HowardHuNASA) December 31, 2022