Le démarchage téléphonique bientôt limité aux numéros commençant par 09

Le démarchage téléphonique est une vraie plaie en France, et il ne se passe généralement pas une journée sans que l’on reçoive un ou plusieurs appels de numéros inconnus… derrière lesquels se cachent en fait des call-centers au service de sociétés privées. Depuis le dimanche 1er janvier, le démarchage sauvage via des numéros commençant par 07 ou 06 est désormais interdit (tout comme les numéros avec des préfixes de 01 à 05) !

On doit cette bouffée d’air frais à l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP), qui le 1er septembre 2022 a décidé de mettre un terme à ces pratiques commerciales. Dans les faits, cette interdiction ne semble pas encore tout à fait opérationnelle : il y a deux heures à peine, votre serviteur a encore eu droit à un appel commercial commençant par 07.

Et ce n’est pas fini : dans quelques jours, les démarcheurs devront obligatoirement utiliser des numéros commençant par les préfixes 09 37, 09 38 et 09 39. Les numéros avec préfixes de 09 475 à 09 479 « pourront aussi être utilisés pour l’envoi de messages d’une enseigne commerciale à ses clients, ou pour des mises en relation particulières (livraison de colis, signalement de l’arrivée d’un chauffeur VTC, rappel de rendez-vous automatisé, etc.) « précise la Direction de l’information légale et administrative (DILA).