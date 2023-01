Bonne et heureuse année 2023 à tous nos lecteurs !!!

Une année de plus au compteur, et au vu des évènements qui se sont produits durant 2022, on se demande fort si l’on ne devrait pas se souhaiter plutôt « Bonne chance ! » que « Bonne année ! ». Et pourtant, on va tout de même « jouer le jeu » comme on dit, d’autant que cette année 2023, pour la partie qui nous intéresse, pourrait bien s’avérer beaucoup plus excitante que 2022. Sur le front de la VR tout d’abord, où l’on ne devrait plus savoir où donner de la tête entre le casque VR d’Apple, le Meta Quest 3 (enfin !) et peut-être une nouvelle version du Pico. L’aérospatiale européenne devrait (enfin là encore) prendre son envol cette année, avec notamment le premier lancement tant espéré d’Ariane 6. Quant à la robotique, on attend cette fois des nouvelles plus convaincantes de l’Optimus, le robot humanoide à tout faire promis par Elon Musk. Le patron de Tesla et de Twitter tiendra t-il ses promesses ? Et puisque l’on parle de Musk, on ne peut qu’espérer que l’ex enfant chéri de la Silicon Valley soit un peu moins… chaotique dans ses prises de décision. Forcément aussi, nous continuerons d’admirer les merveilleuses trouvailles du télescope spatial James Webb, dont on ne parvient décidément pas à se lasser.

Le petit monde du jeu vidéo devrait surtout être marqué par le retour des Xbox Series après une année totalement blanche en 2022. Xbox doit en effet montrer du lourd en 2023 s’il veut encore être crédible au delà de la réussite du Game Pass (qui pourrait être plus éclatante avec plus de titres exclusifs). Xbox fera encore l’actualité, judiciaire cette fois, avec l’ouverture du procès entre Microsoft et la FTC dans le cadre du rachat d’Activision Blizzard. La « culture geek » ne sera pas oubliée, avec notamment le premier volet de Mission Impossible 7 (et un Tom cruise toujours aussi héroïque), John Wick 4 et ses combats au sabre, l’adaptation ciné de Super Mario Bros., Les Gardiens de la Galaxie : volume 3 (l’un des seuls films Marvel qui nous intéresse un peu…), Spider-Man : Across The Spider-Verse, Indiana Jones et le Cadran de la Destinée (la bonne surprise malgré un Harrison Ford vieillissant ?), le très intriguant Barbie, ou bien encore l’Oppenheimer de Christopher Nolan (Interstellar). Quant aux séries, on attend surtout la bave aux lèvres la seconde saison de l’exceptionnel Severance (Apple TV+).

Malgré ce déluge, il reste possible que nous soyons déçus, mais est-ce vraiment si grave au final ? Car à vrai dire, nos petits passions technologiques paraissent forcément un peu dérisoires eu égard à la marche actuelle de l’histoire humaine. Ballottés entre des crises multiples (sanitaires, économiques, climatiques, géopolitiques), les êtres humains que nous sommes ont souvent autre chose à penser qu’au prochain gadget électronique à la mode. Et ce n’est peut-être pas plus mal ainsi. Alors à tous nos lecteurs, à ceux qui affrontent les pires galères comme ceux qui vivent leurs plus grandes joies, ceux toujours qui nous encouragent sans relâche ainsi qu’aux trolls velus qui arpentent nos articles, nous souhaitons, avec toute la prudence possible, une très bonne et heureuse année 2023 !!!