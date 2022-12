theBlu : la grande bleue en VR est de retour sur Steam dans une version améliorée (trailer)

Décidément, cette fin d’année est au bleu : bleue comme la couleur de peau des Navis dans Avatar : La voie de l’eau, bleus à l’âme et au coeur aussi (votre serviteur en sait quelque chose…) et bleu comme theBlu du studio Wevr, soit l’une des expériences VR les plus immersives que l’on puisse tester sur PCVR. Le studio Wevr a republié son jeu/expérience sur Steam VR, et au passage, theBlu passe gratuit tandis que les environnements Reef Migration et Luminous Abyss, qui étaient compris dans le titre d’origine, sont désormais uniquement accessibles en DLC au tarif de 2 dollars. Un troisième DLC, Hammerhead Cove, propose cette fois du contenu inédit, soit une plongée (forcément magique) dans les eaux des caraïbes. Le tarif est toujours de 2 dollars.



La réalisation globale est excellente, les animaux marins sont épatants de réalisme, et ceux qui disposent d’un casque PCVR haut de gamme auront vraiment l’impression de faire une virée en apnée (ou plutôt à la bouteille ici). A noter que le titre d’origine a été retiré de la plateforme Steam. Dommage tout de même de ne pas avoir proposé une simple mise à jour…