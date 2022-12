Game of Thrones : George R. R. Martin confirme que des spin-off ont été écartés par la Warner

La Warner n’en finit plus de modifier ses plans après son rachat par Discovery. La franchise DC a déjà subi de nombreux bouleversements dans la foulée de ce deal, et l’on sait désormais que l’univers créé par George R. R. Martin ne sera pas épargné. Plusieurs des spin-off pourtant confirmés par Warner/HBO… ne seraient déjà plus à l’ordre du jour. George R. R. Martin en personne a confirmé l’information : « Oui, Winds of Winter. Oui, la saison 2 de House of the Dragon. Et plusieurs autres séries à succès développées avec HBO. Certaines avancent plus vite que d’autres. Aucune n’a encore été approuvée mais nous l’espérons, peut-être bientôt. Certaines ont été mises de côté mais je ne dirais pas qu’elles sont mortes.«

Pour ne rien arranger, il va sans doute falloir être très patient pour voir enfin la saison 2 de l’excellent House of the Dragon : la série n’est en effet même pas citée dans le trailer de présentation des nouveautés HBO pour 2023. Au moins sait-on tout de même que l’on verra bien (un jour) la suite des aventures de Rhaenyra et Daemon Targaryen.