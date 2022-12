Meta fait l’acquisition de la société Luxexcel, fabricant de lentilles de correction imprimées en 3D

Ce qui n’était encore qu’une rumeur il y a quelques mois vient de se confirmer : Meta annonce officiellement l’acquisition de l’entreprise néerlando-belge Luxexcel, une société créée en 2009 et principalement connue pour ses lentilles de prescription optique imprimées en 3D. « Nous sommes ravis que l’équipe de Luxexcel ait rejoint Meta, approfondissant le partenariat existant entre les deux sociétés. » a ainsi déclaré un porte parole de Meta au site UploadVR. Le montant du rachat n’a pas été rendu public, mais le média belge De Tijd affirme que le chèque est plutôt élevé pour une acquisition de ce type.

Cet énième rachat confirme que Meta investit énormément dans la R&D pour la VR et la réalité mixte, des investissements massifs – la moitié du budget du Reality Labs y serait consacré – qui ont été récemment critiqués par John Carmack lors de son départ de Meta. Le créateur de Doom estime en effet que Meta dépense beaucoup trop d’argent dans la recherche à moyen/long terme et n’investit pas assez sur le court terme, faisant ainsi peser le risque qu’un concurrent ne le dépasse brutalement, à la fois au plan technologique et logiciel. Le rachat de Luxexcel ouvre en tout cas la voie à de futures lunettes AR capables de s’adapter à la dioptrie de l’utilisateur ou plus prosaïquement à une nouvelle gamme d’accessoire de correction optique à destination des casques Meta Quest.