Samsung va annoncer de nouveaux PC portables avec ses Galaxy S23

C’est en février 2023 que Samsung doit annoncer ses Galaxy S23 lors d’une conférence Unpacked et les smartphones ne seront pas les seuls, puisque le constructeur en profiterait pour également présenter de nouveaux PC portables selon SamMobile.

Malheureusement, les détails concernant les nouveaux PC portables de Samsung pour 2023 sont pour le moment plus que légers, si ce n’est qu’ils seront plus puissants (sans surprise). On peut éventuellement s’attendre à la disponibilité des processeurs Intel de 13e génération, à savoir les derniers en date. Il est également possible que Samsung propose des écrans Super AMOLED, tout comme le stylet S Pen pour certains modèles et des puces graphiques dédiés pour d’autres.

Des détails techniques précis devraient assez logiquement voir le jour d’ici les prochaines semaines. En effet, il faut s’attendre à ce que les caractéristiques fuitent peu de temps avant la présentation des PC portables.

D’autre part, il semble évident que Samsung va continuer à proposer une meilleure intégration entre ses ordinateurs, ses smartphones Galaxy et ses écouteurs sans fil avec différentes fonctionnalités.

Rendez-vous donc en février pour découvrir les nouveaux PC portables de Samsung, aux côtés des Galaxy S23. Si l’on en croit les dernières rumeurs en date, la conférence du constructeur aura lieu le 1er février. Cette date n’a pas encore été officialisée par Samsung.