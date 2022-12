Box-office 2022 en France : le top 10 comprend seulement des blockbusters américains

Les chiffres du box-office en France pour l’année 2022 sont maintenant connus et le constat est sans appel : le top 10 comprend uniquement des films américains. C’est la première fois depuis 1989 qu’un film français n’est pas présent dans le top 10.

Voici les films les plus vus au cinéma en France en 2022 :

Top Gun : Maverick (6 676 052 d’entrées)

Avatar : La voie de l’eau (4 562 991 d’entrées)

Les Minions 2 : Il était une fois Gru (3 874 150 d’entrées)

Jurassic World : Le Monde d’Après (3 480 898 d’entrées)

Black Panther: Wakanda Forever (3 370 028 d’entrées)

Doctor Strange in the Multiverse of Madness (3 270 342 d’entrées)

The Batman (3 032 965 d’entrées)

Thor : Love and Thunder (2 872 052 d’entrées)

Les Animaux Fantastiques : les secrets de Dumbledore (2 752 361 d’entrées)

Uncharted (2 500 438 d’entrées)

Il faut atteindre la 11e place pour découvrir le premier film français, à savoir Qu’est-ce qu’on a tous fait au Bon Dieu ? et ses 2 429 450 d’entrées. Novembre arrive derrière avec 2 368 035 d’entrées, puis Simone, le voyage du siècle avec 2 313 840 d’entrées. Au total, les films produits aux États-Unis comptabilisent le plus d’entrées, avec 54,5 millions de tickets vendus, contre 27,2 millions pour les longs-métrages français. En comparaison, le top 10 en 2021 comprenait trois films français (Kaamelott : Premier Volet, Les Tuches 4 et BAC Nord).

Comme l’explique Radio France, novembre a été le mois enregistrant la plus grande fréquentation depuis le début de l’année. Néanmoins, sur l’année entière, les salles françaises ne totalisent jusqu’ici que 133,88 millions d’entrées. Si la fréquentation reste supérieure à celle enregistrée en 2021, elle est toutefois largement inférieure à celle enregistrée avant la crise sanitaire : 29,9% de moins que sur la même période en 2019 (-27,9 % par rapport à la moyenne 2017-2019).