Ventes de smartphones : on prend les mêmes et on recommence (oui mais…)

En parts de marché, les pourcentages des fabricants de mobile n’ont pas bougé d’un iota entre le second et le troisième trimestre 2022. Et quand on dit « n’ont pas bougé », ce n’est pas une simple tournure de phrase puisque le Q2 est strictement identique au Q3… au point de pourcentage près ! Ainsi, Counterpoint a calculé qu’entre le Q2 et le Q3 de cette année, Samsung est resté à 21% de Pdm, Apple à 16%, Xiaomi à 13%, Oppo à 10% et Vivo à 9% tandis que les « autres » fabricants ont cumulé une part de marché (en volume de ventes) de 31%. Cette copie carbone d’un trimestre à l’autre ne concerne cependant que les seules parts de marché exprimées en pourcentage : les ventes globales de smartphones ont en effet progressé de 2% en séquentiel (entre le Q2 et le Q3 donc), mais ont baissé de 12% sur un an !

L’analyste de Counterpoint Harmeet Singh Walia liste les nombreuses causes de la sinistrose du marché mobile : « L’escalade de la guerre russe en Ukraine, la méfiance et les tensions politiques sino-américaines en cours, les pressions inflationnistes croissantes dans toutes les régions, une crainte accrue de récession ainsi que l’affaiblissement des monnaies nationales ont tous érodé la confiance des consommateurs, frappant de plein fouet une demande déjà affaiblie ».