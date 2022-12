Décès de Yūji Nunokawa, fondateur du Studio Pierrot (Bleach, Naruto, Black Cover)

Le compte Twitter du Studio Pierrot vient d’annoncer la triste nouvelle : son fondateur Yūji Nunokawa est mort le jour de Noël : « C’est avec une grande tristesse que nous vous informons du décès de Yūji Nunokawa, l’ancien président et le conseiller suprême de Pierrot. M. Nunokawa est décédé le 25 décembre. Il avait 75 ans. Il nous manquera cruellement pour son leadership, son engagement et sa passion ». Peu connu du grand public, Yūji Nunokawa était pourtant l’une des figures majeures de l’anime japonais. Diplômé de la Japan Design School en 1967 et employé dans la foulée de ses études par Mushi Production, Studio Jack et Tatsunoko Production), Yūji Nunokawa ne tardera pas à voir plus grand puisqu’il créera dès 1979 le Studio Pierrot, à qui l’on doit les animés ultra populaires Naruto, Bleach, Beelzebub ou bien encore le plus récent Black Clover.

Outre la création et la présidence du Studio Pierrot, Yūji Nunokawa participera aussi directement à la création d’animés tels que Vanessa et la magie des rêves, Creamy, Magical Fairy Persia, ou bien encore Saber Rider and the Star Sheriffs. La carrière prestigieuse de Nunokawa avait été récompensée en 2019 par le prix du commissaire aux affaires culturelles (l’équivalent japonais de Chevalier des Arts et des Lettres).