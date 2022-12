The Witcher : L’héritage du sang devient la série Netflix la plus mal notée par les spectateurs (et c’est mérité)

Netflix est blindé de séries très moyennes, souvent pour ados, et ne manque pas non plus de programmes à la limite du nanard pur et simple. The Witcher : L’héritage du sang (The Witcher : Blood Origin) rentre de plein pied dans la catégorie du nanard de compétition, même pas drôle de surcroit. Pas de Henry Cavill et de Geralt de Riv ici, et l’on commence d’ailleurs à comprendre les coups de gueule de l’acteur sur le plateau de tournage, sans doute sidéré de voir déjà la pente glissante que prenait la série The Witcher.



Heureusement, il n’y a que 4 épisodes (pour les masochistes qui parviendraient à dépasser les 20 premières minutes de visionnage )

The Witcher : Blood Origin est un condensé de tout ce qui ne va pas pas dans le pan de l’industrie hollywoodienne qui porte haut le label post-moderne : le soucis de l’inclusivité (jusqu’à l’incohérence totale) qui prime sur l’écriture du scénario, la mise en scène et la direction d’acteurs, des personnages féminins à la fois tellement héroïques et toxiques à tout moment que cela en devient risible et « problématique » (pour reprendre un terme tristement à la mode), des décors en carton pâte, des effets spéciaux sans doute réalisés avec un vieux logiciel des années 90 (c’est réellement catastrophique), ou bien encore des dialogues qu’on croirait écrit par un préado en mal de reconnaissance sociale, il n’y a absolument RIEN qui va dans ce programme affligeant, et aller jusqu’au bout du premier épisode tient déjà de l’exploit d’Hercules.

Cet avis vous semble sévère ? Non, il est en fait largement partagé puisque les spectateurs donnent un 8/100 à la série sur Rotten Tomatoes, un score bien plus dur encore que le très (très) complaisant 38/100 de la critique professionnelle. Et 8/100, c’est du jamais vu pour une série Netflix, ce qui illustre tout de même l’étendue du massacre. Au prix actuel de l’abonnement Netflix (on passera sous silence l’abo moins cher avec pub, qui est véritable scandale avec son affichage HD/720 p), on se dit tout de même que ce genre de programme infâme ne devrait même pas exister, sauf que Netflix a le guidon dans les courbes d’audience et se moque comme de son premier serveur de la qualité artistique de ses productions. Et le réel semble donner raison à cette stratégie économique : malgré ses tares béantes et malaisantes, The Witcher : Blood Origin est dans le top 5 (4ème) des séries actuellement les plus regardées sur la plateforme, sur la troisième marche du podium en France. A pleurer.