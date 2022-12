Steam Replay 2022 : Valve propose une rétrospective de l’année pour les gamers

L’année 2022 touche à sa fin et Valve dévoile son Steam Replay, permettant aux joueurs de découvrir quelles ont été leurs habitudes au cours de 12 derniers mois. Ils ont le droit à quelques données.

« Que 2022 ait été la plus belle année de votre vie… ou la pire, nous espérons que vos jeux ont su vous divertir et vous permettre d’échapper au réel. Pour terminer cette année en beauté, nous vous présentons la rétrospective Steam ! », indique Valve.

Il suffit de se rendre sur cette page et se connecter avec ses identifiants pour Steam. La page du Steam Replay présente différents segments dans lesquels sont classés les jeux auxquels vous avez joué en 2022. Il s’agit notamment des statistiques de temps de jeu et de sessions jouées pour vos jeux les plus actifs, des temps de jeu par mois, de l’utilisation du clavier et de la souris par rapport à celle de la manette, de la plus longue partie quotidienne de jeux et de comparaisons de vos habitudes par rapport au reste de la communauté Steam. Ceux qui utilisent des appareils de réalité virtuelle ou le Steam Deck bénéficient même de sections spéciales dans le récapitulatif.

Valve propose deux méthodes pour partager votre Steam Replay. La première consiste à définir la visibilité de votre page comme étant publique ou réservée aux amis, au lieu du paramètre privé par défaut, avant de partager un lien. Il est également possible d’enregistrer une image condensée (comme ci-dessus) affichant vos plus grands jeux pour la partager sur les réseaux sociaux.