OnePlus 11 : OnePlus dévoile les photos et caractéristiques… avant la présentation officielle

OnePlus fait plusieurs annonces autour de son OnePlus 11 en dévoilant des photos officielles, des caractéristiques techniques et la date de présentation en Chine. Cela aura lieu un mois avant le lancement international.

OnePlus avait jusqu’à présent évoqué une conférence programmée pour le 7 février. Elle aura lieu en Inde et devrait concerner le lancement international. Mais avant cela, le constructeur fait savoir qu’il organisera un événement le 4 janvier pour annoncer le OnePlus 11 en Chine. Il faudra attendre quelques semaines pour l’avoir dans les différents pays.

De plus, OnePlus a confirmé un certain nombre de détails concernant les caractéristiques techniques du OnePlus 11. La marque annonce 12 Go ou 16 Go de RAM (LPDDR5X) et jusqu’à 512 Go de stockage utilisant la nouvelle norme UFS 4.0. Android 13 sera également de la partie, avec la surcouche ColorOS d’Oppo pour le modèle chinois, le tout accompagné du processeur Snapdragon 8 Gen 2 (qui avait déjà été confirmé). OnePlus n’a pas encore annoncé quelles seront les spécifications des capteurs photo.

À noter que OnePlus dévoilera également les Buds Pro 2, sa nouvelle paire d’écouteurs sans fil. Il y a aussi des images officielles du produit. La disponibilité se fera en Chine au départ, avant une arrivée dans les autres pays.