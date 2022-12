Ark: the Animated Series : la série animée basée sur le jeu vidéo se dévoile dans un premier trailer

Annoncé depuis 2 ans, la série animée Jurassic ARK: Survival Evolved, basée sur le jeu vidéo Ark, se dévoile enfin dans un premier trailer. Au delà de l’aspect technique et de la direction artistique (qui n’annoncent pas ébouriffants), on retiendra surtout un casting voix 5 étoiles, soit Michelle Yeoh , David Tennant (Doctor Who), Elliot Page (Umbrella Academy), Gerard Butler (300), Karl Urban (The Boys), Malcom McDowell (Troie), Monica Bellucci (Irreversible), Vin Diesel (Les Chroniques de Ridick), Jeffrey Wright, sans oublier l’immense Russel Crowe (Gladiator) ! Du pur délire pour série animé, et malheureusement, il y a de fortes chances (malchance ici) pour que les voix françaises ne soient pas les doublures des acteurs concernés (comme cela est trop souvent le cas lorsqu’il s’agit d’animés).

Le scénario de la saison 1 devrait largement différer de la trame du jeu : une jeune femme du nom Helena Walker se retrouve sur la planète Ark suite à un drame personnel. Sur place, les dinosaures pullulent, et ce ne sont pas tous des herbivores. Détail étonnant, on ne sait toujours pas sur quelle plateforme sera diffusée la série ni à quelle date elle sera diffusée.