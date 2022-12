Primal Hunt : le jeu coopératif de chasse aux dinos débarque bientôt sur Meta Quest 2 et Pico 4 (trailer)

Visiblement inspiré de Turok et de Monster Hunter, Primal Hunt est un jeu de chasse coopératif qui permettra d’en découdre avec des dinosaures du jurassique ! L’arme principale du jeu est l’arc, mais attention, pas l’arc de base avec des flèches en bois mais bien une arme létale dont il sera possible d’upgrader les capacités et les munitions. Les dinosaures rencontrés deviendront eux aussi plus puissants au fur et à mesure de la progression des joueurs et pourront même disposer d’implants cybernétiques, d’armures, voire d’armes adaptées à leur morphologie (mitrailleuses, lance-roquettes, canon à ions mortel !). Le jurassique n’est plus ce qu’il était…

Si l’on s’en tient au trailer, ce Primal Hunter promet vraiment pas mal. Les graphismes sont en low poly mais la direction artistique reste particulièrement attrayante. Le design des dinos est réellement soigné, et le côté cartoon de l’ensemble ne semble pas être un point gênant à priori. Le studio Phaser Lock Interactive (à qui l’on doit les jeux VR Final Assault et Twisted Arrow) pourrait bien nous avoir développé la première bombe VR de l’an prochain. Primal Hunt sera disponible sur Meta Quest 2 et Pico 4 le 19 janvier 2023.