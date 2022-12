Gran Turismo : 90 millions de copies depuis 1997 !

Gran Turismo a 25 ans, et la licence automobile phare de la PlayStation vient de franchir un nouveau cap… celui des 90 millions d’exemplaires écoulés dans le monde ! Kazunori Yamauchi, le directeur créatif du jeu, a officialisé ce chiffre monumental dans un long communiqué : « En 1992, Gran Turismo était le premier projet planifié que j’avais créé, parmi près de 100 autres que j’avais imaginés quand j’ai commencé ma carrière dans cette industrie, alors il représente beaucoup pour moi » déclare Yamauchi sur sa page de blog.



Sony n’avait plus communiqué sur les ventes de Gran Turismo depuis le mois de mai 2018 ; la marque était alors de 80,4 millions de copies. Les ventes de Gran Turismo 7, sorti le 4 mars dernier sur PS4 et PS5, auront apporté les quelques millions de copies qui manquaient pour atteindre les 90 millions. A date, Gran Turismo est même la licence la plus populaire sur PlayStation (en nombre de copies), devant même les poids lourds que sont God of War, The Last of Us ou bien encore Marvel’s Spider-Man. Gran Turismo 3 A-spec reste l’épisode le plus vendu de la franchise, avec 14,89 millions d’exemplaires écoulés. Sony ne communiquant plus les ventes de la licence depuis 2018, on ne sait pas où en est Gran Turismo 7.