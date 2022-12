Twitter Blue : désormais des vidéos de 60 minutes et meilleur rang dans les réponses

L’abonnement Twitter Blue s’améliore avec davantage de fonctionnalités, dont la possibilité de mettre en ligne des vidéos de 60 minutes au maximum et d’avoir un meilleur classement au niveau des réponses des tweets.

Les abonnés à Twitter Blue peuvent désormais mettre en ligne des vidéos 1080p d’une durée maximale de 60 minutes, avec une taille de 2 Go. Cette fonctionnalité n’est disponible que sur le Web et non l’application mobile (iOS/Android), et Twitter prévient dans une page d’assistance qu’il peut être amené à modifier la résolution et le débit de la vidéo originale pendant la diffusion en fonction de la vitesse et de la stabilité de la connexion Internet du spectateur.

Dans le même temps, les abonnés ont maintenant le droit à une priorité au niveau des réponses des tweets. Cela signifie que leurs réponses seront plus haut que celles des utilisateurs n’ayant pas l’abonnement. Les réponses de ces derniers ne seront pas cachées, mais il faudra davantage défiler pour les trouver.

Pour rappel, Twitter Blue propose plusieurs fonctionnalités : badge bleu, dossier de signets, icônes d’application personnalisées, thèmes, navigation personnalisée, Top Articles, mode lecture et annuler l’envoi d’un tweet.

Twitter Blue reste pour le moment disponible dans quelques pays, à savoir les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada, l’Australie et la Nouvelle-Zélande. Le prix est de 8$/mois depuis le Web ou 11$/mois depuis l’application iOS. Les autres régions auront l’abonnement à l’avenir, mais il n’est pas encore précisé quand.