Twitter Blue est de retour : tout ce qui change pour les abonnés au service (édition de Tweets, vidéos en 1080p, moins de pubs, etc.)

Twitter Blue fait son retour aujourd’hui après une première suspension dans des conditions rocambolesques. Pour obtenir le petit badge à l’oiseau bleu (8 dollars/mois, 11 dollars sur iOS, pas encore de tarifs européens) la procédure globale nécessitera un peu plus de vérifications, notamment par le biais d’un numéro de mobile vérifié. Une fois l’identifiant de l’utilisateur validé, le petit badge de certification apparaitra à côté du nom du compte, bleu pour les utilisateurs « lambda », doré pour les entreprises et gris pour les comptes gouvernementaux.

L’accession à Twitter Blue offre un sacré paquet d’avantages, dont la possibilité, très attendue, de pouvoir éditer ses tweets, mais aussi de pouvoir publier des vidéos plus longues et en FULL HD (1080p). Autre bonus, les abonnés Twitter Blue seront nettement moins ciblés par la publicité, avec une réduction de 50% de l’affichage pub sur leur TL. Ils seront aussi prioritaires pour les mentions, et la recherche, ce qui semble indiquer que la puissance de calcul des serveurs de Twitter sera allouée d’abord à ces abonnés avant de dispatcher sur les autres utilisateurs.

Pour rappel, Elon Musk a précisé il y a quelques heures que la limite de longueur maximale d’un tweet passerait bientôt de 280 à 4000 caractères, mais l’on ne sait toujours pas si cette évolution sera uniquement destinée aux abonnés Twitter Blue.