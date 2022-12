JUNG_E (Netflix) : premier trailer pour le film de S.F de Sang-Ho Yeon (Dernier Train pour Busan)

Après le cultissime Dernier Train pour Busan et l’excellente série Hellbound sur Netflix, Sang-Ho Yeon retourne aux manettes avec JUNG_E, un film de S.F post-apo sur le thème des humanoïdes. « Dans un 22e siècle post-apocalyptique, une chercheuse dans un laboratoire s’efforce de mettre fin à une guerre civile en clonant le cerveau d’une combattante héroïque : sa mère. » Tout est dit ou presque dans ce pitch à la fois barré et qui reprend les grandes thématiques de l’oeuvre de Sang-Ho Yeon depuis Dernier Train pour Busan, soit la capacité d’héroïsme des différents membres d’une famille. Semblant s’inspirer à la fois d’ Alita: Battle Angel, de Ghost in the Shell et de Terminator, JUNG-E semble en tout cas bénéficier de la mise en scène sobre et élégante du réalisateur coréen.



La séquence de création du robot humanoide fait immanquablement penser à Ghost in The Shell

Au casting, on retrouve les excellents Kim Hyun-joo et Ryu Kyung-(déjà vus dans Hellbound). JUNG_E sera disponible sur Netflix le 20 janvier prochain.