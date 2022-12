Finalmouse dévoile un clavier avec un écran sous des touches transparentes

Il n’est pas certain son usage soit particulièrement agréable, mais le clavier Centerpiece a au moins le mérite de l’originalité. Le fabricant Finalmouse a en effet conçu un clavier doté d’un écran Laminated DisplayCircuit Glass Stack (à vos souhaits !), écran placé lui-même sous des touches transparentes. Si certains fonds d’écran-clavier nous paraissent globalement un peu too much, force est de constater que l’effet peut parfois être vraiment sympathique, limite futuriste.



Histoire de bien dégager l’affichage sous le clavier, les symboles sont disposés sur le côté des touches pour ne pas gêner la vue. Pas optimal bien sûr en terme d’ergonomie, mais spectaculaire puisque les animations affichées peuvent interagir avec la frappe des touches. Ainsi, des carpes koï « naviguant » sous le clavier s’éparpilleront lorsqu’une touche sera frappée au dessus d’elles.

Pour rajouter à l’aspect franchement spécial de ce périphérique, le clavier est placé dans un châssis en alu orné de motifs assez étranges. Bon. A l’achat, il sera aussi possible de choisir entre des mécaniques standards et des mécaniques magnétiques Hall Effect (distance de frappe ajustable). On note aussi la présence d’un marketplace qui permettra d’acheter et de télécharger de nouveaux fonds d’écran pour le Centerpiece (le clavier peut stocker jusqu’à trois animations). Le clavier Centerpiece sera proposé à la vente au début de l’année 2023 au prix de 349 dollars