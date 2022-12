News Showcase : Google se plie à l’Allemagne, qui abandonne ses poursuites

Le gendarme allemand de la concurrence a déclaré avoir abandonné la procédure lancée contre Google pour son service d’actualité News Showcase, après que ce dernier a accepté nombre d’ajustements au profit d’éditeurs de presse.

« Nous craignions que des offres comparables d’autres fournisseurs ne soient évincées par Google News Showcase et que les éditeurs participants ne soient déraisonnablement désavantagés par Google », a indiqué Andras Mundt, président de l’autorité de la concurrence allemande dans un communiqué. Google « a répondu à nos inquiétudes et a procédé à des ajustements significatifs au profit des éditeurs », a-t-il ajouté.

Le service Google News Showcase, lancé en décembre 2020 en Allemagne (et cette année en France), doit permettre à des médias partenaires d’être rémunérés pour des contenus relayés par le moteur de recherche sur une plateforme dédiée. Le géant américain prévoyait d’intégrer cette nouvelle plateforme aux résultats de son moteur de recherche principal, ce qui aurait eu pour conséquence de démultiplier son audience.

L’office anti-cartel avait, suite à cette annonce, ouvert une enquête en juin 2021, après sa saisie par l’éditeur allemand Corint Medias, qui gère les droits de stations de radios, télévisions et sites d’information allemands. L’éditeur redoutait la disparition du référencement des médias n’ayant pas signé d’accords avec Google. Google a accepté en janvier dernier d’exclure sa plateforme d’actualités pendant le temps de l’enquête de l’office anti-cartel.

Les éditeurs ont obtenu à l’arrivée plusieurs aménagements : à l’avenir, la participation ou la non-participation d’un éditeur à l’offre Showcase ne « sera plus pertinente pour le classement des résultats de recherche » de Google, explique Andras Mundt. Et selon les nouvelles pratiques contractuelles de Google, les éditeurs pourront aussi plus facilement faire valoir leurs droits voisins du droit d’auteur en passant par une société de gestion collective.

En France, un contentieux lancé en 2021 par l’Autorité de la concurrence avec envers Google a abouti à ce que plus d’une centaine de publications, représentées par deux structures défendant leurs droits, signent cette année des contrats de rémunération avec le géant américain au titre des droits voisins du droit d’auteur.