Geohot quitte Twitter, moins de 6 semaines seulement après avoir rejoint le réseau social

Le brillant Geohot (de son vrai nom George Hotz), qui s’était fait connaitre par une série de jailbreaks spectaculaires (PS3, iOS, entre autres), avait contre toute attente rejoins les rangs de Twitter au début du mois de novembre. Moins de 6 semaines plus tard, le trublion Geohot annonce sa démission de Twitter :« J’ai apprécié l’opportunité, mais je ne pense pas que je puisse avoir un réel impact. De plus, c’était triste de voir mon GitHub dépérir » déclare le hacker sur son compte Twitter. Geohot n’aura donc tenu qu’un peu plus d’un mois chez la firme à l’oiseau bleu, alors qu’il avait promis d’y passer au moins 12 semaines ; sans doute que pour ce génie du code, les tâches à réaliser ne proposaient pas assez de « challenge ». Geohot aura tout de même corrigé la fonction recherche de Twitter durant son court passage…

Resigned from Twitter today.

Appreciate the opportunity, but didn’t think there was any real impact I could make there. Besides, it was sad to see my GitHub withering. Back to coding! pic.twitter.com/Jbs9LxNB2K

— George Hotz 🐀 (@realGeorgeHotz) December 20, 2022