Motorola dévoile ses smartphones qui auront Android 13

Motorola va proposer Android 13 sur plusieurs smartphones et le constructeur a justement listé les différents modèles qui pourront installer la nouvelle mise à jour du système d’exploitation mobile de Google.

Motorola va rendre disponible Android 13 sur 20 de ses smartphones. Voici les modèles en question :

Motorola Razr (2022)

Motorola Edge 30 Ultra

Motorola Edge 30 Pro

Motorola Edge+ 5G UW (2022)

Motorola Edge 30 Fusion

Motorola Edge 30 Neo

Motorola Edge 30

Motorola Edge (2022)

Motorola Edge 20 Pro

Motorola Edge 20

Motorola Edge (2021)

Motorola Edge 20 Lite

Motorola Moto G Stylus 5G (2022)

Motorola Moto G 5G

Motorola Moto G82 5G

Motorola Moto G72

Motorola Moto G62 5G

Motorola Moto G52

Motorola Moto G42

Motorola Moto G32

On notera au passage que seul le dernier Motorola Razr aura le droit à la mise à jour. Les modèles de 2019 et 2020 sont mis de côté.

Quelle sera la date de sortie ? Tous les smartphones n’auront pas la mise à jour au même moment. Android 13 arrivera au début de 2023 sur certains modèles (il n’est pas précisé lesquels). Il faudra attendre quelques mois supplémentaires pour avoir la mise à jour sur davantage d’appareils.

Motorola est en tout cas en retard par rapport à d’autres constructeurs, comme Samsung, qui ont déjà proposé Android 13 sur plusieurs modèles de leurs smartphones. Les utilisateurs de Motorola peuvent maintenant espérer que la disponibilité se fera rapidement et non au second semestre de 2023… quand Google aura sorti Android 14.