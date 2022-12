Deezer lance en France son service Zen by Deezer

Deezer annonce la disponibilité en France de son service Zen by Deezer. Il propose aux utilisateurs plus de 2 000 programmes et exercices de bien-être, ainsi que des expériences musicales et audio immersives pour le sommeil et la relaxation.

La nouvelle application par abonnement payant propose un parcours de bien-être holistique et personnalisé, réalisé par un large éventail d’experts de renom dans ce domaine. Ce lancement marque la première étape de l’ambition de Deezer de proposer de nouveaux services afin d’accroître le revenu par utilisateur.

Zen by Deezer propose des expériences musicales et audio pour le sommeil et la relaxation, développées en coopération avec LifeScore. Avec un accès à sept thèmes relaxants différents, les utilisateurs découvriront une sélection musicale et sonore ambiante créée en temps réel grâce à la technologie musicale de LifeScore.

L’application comprend également plus de 2 000 guides, exercices et autres contenus créés par plus de 50 psychologues, coachs, enseignants et autres experts reconnus. Zen by Deezer propose aussi des vidéos et des audios exclusifs axés sur le sommeil, la méditation, le bien-être mental, le développement personnel, le yoga, les conseils nutritionnels, le fitness et bien plus encore.

La version française de Zen by Deezer est disponible sur le Play Store (Android) et l’App Store (iOS) en France, et ce dès aujourd’hui. Deezer développe également une version en langue anglaise dont le lancement est prévu en 2023.