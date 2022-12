Twitter explique pourquoi des comptes ont des photos de profil carrées

Les utilisateurs de Twitter ont remarqué un changement : les photos de profil de certains comptes sont maintenant carrées et non plus rondes. Le réseau social a donné l’explication : c’est en lien avec les comptes d’entreprises.

Tous les comptes d’entreprises certifiés avec un badge doré ont également le droit à une photo de profil carrée. Twitter annonce par ailleurs la mise en place des badges grises pour les comptes gouvernementaux :

Starting today, you’ll start seeing additional icons that provide context for accounts on Twitter. In addition to blue and gold checks, you’ll see grey checks for government and multilateral accounts and square affiliation badges for select businesses. pic.twitter.com/9hLIUYdQGh

— Twitter Support (@TwitterSupport) December 19, 2022