Des astronomes découvrent deux exoplanètes dans la zone d’habitabilité de leur étoile

La découverte d’une nouvelle exoplanète est toujours un petit évènement, et encore plus lorsque cette dernière est située dans la zone d’habitabilité de leur étoile. Cette fois, la découverte est plus belle encore puisque ce n’est pas une mais deux exo-Terres, GJ 1002b et GJ 1002c, qui ont été repérées dans la zone « habitable » de leur étoile, une naine rouge (GJ 1002) qui fait à peine le huitième de la masse du soleil. Sachant que cette étoile est plutôt « froide » (pour une étoile s’entend, sa zone d’habitabilité est encore plus proche que celle de notre astre.

Both planets orbit within the habitable zone of the star. As GJ 1002 is a tiny red-dwarf, the habitable zone is very close to the star. With an orbital period of 10 days, GJ 1002 b receives a similar flux as the Earth. pic.twitter.com/UjfdAbXSul — ESPRESSO Science Team (@espresso_astro) December 15, 2022

Situés à un peu moins de 16 années-lumière de notre système solaire, GJ 1002b et GJ 1002c ont été découverts par une équipe de l’Institut d’astrophysique des Canaries (IAC) dans le cadre d’une collaboration entre les consortiums d’ESPRESSO (Very Large Telescope) et de CARMENES (observatoire de Calar Alto). Les deux exo-Terres seraient d’une masse semblable à la Terre, Des deux exo-Terres, GJ 1002c serait le candidat le plus sérieux à la présence d’un environnement propice à l’émergence d’une vie extra-terrestre.

Pour le dire de façon un peu moins fantasmatique, GJ 1002b et GJ 1002c pourraient contenir de l’eau et surtout une atmosphère à priori « analysable » (« caractérisable » dans le jargon astronomique), soit par le futur spectrographe ANDES du télescope ELT, soit par la mission LIFE, soit encore (et plus probable dans un temps court) par le puissant James Webb Telescope. Rien ne dit cependant que les espoirs des scientifiques ne soient pas déçus, comme cela est malheureusement souvent le cas lors de la découverte de nouvelles exoplanètes.