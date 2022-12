Quel cadeau offrir à un fan de Mario pour Noël ?

Noël approche à grands pas, c’est l’heure de préparer les cadeaux de Noël. Pour les petits et les grands, on peut trouver beaucoup d’idées autour du thème de Mario. C’est le plombier préféré des joueurs de jeu vidéo et son univers est tellement décliné que l’on peut trouver de tout pour faire un super cadeau de Noël. Si vous cherchez un cadeau pour un fan de Mario, vous êtes au bon endroit !

Une console rétro pour les fans qui ont grandi avec Mario

Mario, c’est toute une épopée et des jeux qui ont traversé les âges et les générations de consoles. Si on apprécie les jeux d’aujourd’hui, on a peut-être commencé sur des anciens et la nostalgie est toujours présente. Alors, pour les fans de rétro gaming, on peut offrir une Game and Watch Super Mario Bros. Cette console portable moderne est une réplique de celle sortie au Japon en 1980. Elle permet de jouer à Super Mario Bros, Super Mario Bros : The Lost Levels ainsi qu’une version spéciale de Ball avec Mario. C’est un cadeau original qui allie le moderne et le rétrogaming sans un objet de poche que l’on peut emporter partout avec soi.

Cela peut aussi constituer une bonne idée de cadeau pour les plus jeunes qui n’ont pas connu les premiers jeux et qui peuvent les découvrir de manière plus pratique.

Un abonnement Nintendo Switch Online

Les jeux Mario récents sont presque tous jouables en ligne pour s’amuser avec ses amis ou affronter d’autres joueurs. C’est tout le plaisir des jeux multijoueur, cependant il faut avoir un abonnement pour profiter des fonctions multijoueurs sur Nintendo Switch. Ainsi, cela peut être une bonne idée d’offrir un abonnement annuel standard ou familial pour donner la possibilité à un joueur de profiter des modes en ligne tranquillement pendant toute une année. Pour avoir un abonnement, il suffit de se créer un compte Nintendo Online. Si c’est pour un enfant, on peut procéder par la création d’une adresse mail afin de lui créer son compte en toute simplicité.

Un pack Lego Mario

Pour les enfants qui aiment construire des Lego, il existe un set Lego Mario interactif pour construire un véritable parcours de Mario dans son salon. C’est un kit facile à réaliser et où la figurine de Mario va interagir avec les différents blocs, comme pour sauter ou récupérer des pièces. C’est un cadeau ludique adapté aux petits qui permet d’étendre sa collection Mario.

Les classiques du jeu vidéo

Évidemment, si l’on veut offrir un jeu vidéo, ce ne sont pas les options qui manquent. On peut par exemple choisir l’indémodable Mario Kart 8 qui continue de faire plaisir à tous les joueurs. Cette année il y a également eu quelques nouveautés comme Mario Strikers ou encore Mario Golf, qui sont des jeux destinés véritablement au jeu en ligne ou avec des amis. Sinon, pour aventure en solo, il y a Super Mario 3D World qui saura faire plaisir aux grands comme au petit pour se plonger à nouveau dans l’univers du royaume des champignons.