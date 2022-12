Elon Musk snobe les résultats du sondage lui demandant de quitter la direction de Twitter (et invente une nouvelle règle…)

« Vox populi vox dei » aime à répéter Elon Musk, mais seulement quand les résultats du sondage plaisent au nouveau seigneur et maitre de Twitter. Le fantasque entrepreneur a ainsi pris l’habitude de prendre des décisions importantes de management en fonction de sondages lancés à la volée sur Twitter. Peut-être un peu lassé par le bad buzz de ses récentes décisions, Musk a semblé mettre sa tête en jeu dans le dernier sondage – – sondage qui s’est terminé très défavorablement pour le patron de Twitter puisque 58ù des participants souhaitent son départ !

Good point. Twitter will make that change. — Elon Musk (@elonmusk) December 19, 2022

Comme souvent lorsque les choses ne tournent pas en sa faveur, Elon Musk a alors snobé les résultats du sondage, préférant commenter d’un « intéressant » les tweets de ses soutiens qui estimaient que les pourcentages avaient été « gonflés » par des bots. Un autre Twittos a alors émis l’idée, toujours plus saugrenue, que les sondages Twitter soient uniquement réservés aux abonnés (la petits pastille bleue), ce qui truquerait encore plus les résultats à venir étant donné que la plupart des soutiens affichés de Musk sont majoritairement abonnés au service ! Et que croyez vous qu’il se passa ? Elon Musk a annoncé que les sondages seraient bel et bien réservés aux seuls abonnés. Un droit de vote payant en quelque sorte… « Je m’en tiendrai aux résultats de ce sondage » avait pourtant promis Elon Musk…