Google a enregistré un record de recherches pendant la finale de la Coupe du monde

La finale de la Coupe du monde 2022 qui a opposé la France à l’Argentine a été notable du côté de Google puisque le moteur a enregistré un nombre record de recherches.

C’est Sundar Pichai, le patron de Google, qui a annoncé le record au travers d’un tweet. « La recherche a enregistré son trafic le plus élevé en 25 ans pendant la finale de la Coupe du monde de la FIFA, c’était comme si le monde entier cherchait quelque chose ! », a indiqué le dirigeant. Il n’a cependant partagé aucune donnée précise.

Search recorded its highest ever traffic in 25 years during the final of #FIFAWorldCup , it was like the entire world was searching about one thing!

— Sundar Pichai (@sundarpichai) December 19, 2022