Horizon : le studio Guerrilla confirme un MMORPG basé sur le lore du jeu

Plutôt que de risquer le leak (qui se serait de toute façon produit), le studio Guerrilla Games a carrément ouvert sur Twitter un thread d’embauche de profils pour son prochain jeu dans le monde luxuriant d’Horizon, qui sera donc… un MMORPG ! « Une nouvelle équipe internationale développe actuellement un projet online séparé situé dans l’univers d’Horizon ». Pour faire avancer ce projet forcément ambitieux, le studio recrute en masse dans ses bureaux d’Amsterdam. Sont notamment recherchés des profils de managers en animation pour les cinématiques ou le gameplay, un directeur de design, un directeur de game design, un designer de combats, un ingénieur d’infrastructures, des développeurs Senior, etc.

Join Guerrilla in Amsterdam as we work to expand the world of Horizon

It's an exciting time to join us! We have many open roles across multiple departments, so check them out on our Careers page and apply today!https://t.co/G9tvnSkQQQ pic.twitter.com/Xqab1JGabV

— Life at Guerrilla (@LifeAtGuerrilla) December 16, 2022