John Carmack quitte Meta… et tacle au passage la gestion du métavers par Zuckerberg

John Carmack, génie légendaire de la programmation et de la conception de jeu vidéo, vient de quitter con poste de CTO chez Meta, un départ qui s’accompagne d’une longue diatribe envers son désormais ex-employeur. Carmack fait ainsi le bilan de ses 10 années « passées dans la réalité virtuelle », et ce n’est pas glorieux : » Comme certains le savent, j’ai toujours été assez frustré de la manière dont les choses se passent à Meta/Facebook. » déclare Carmack sur Twitter « Tout ce dont on aurait besoin pour avoir un succès phénoménal est là, mais ça n’est pas assemblé de la manière la plus efficace. » Et pour ceux qui n’auraient pas compris le fond du message, le co-fondateur d’ID Software enfonce le clou sans diplomatie : » Il y a un décalage notable entre la manière dont Mark Zuckerberg et moi envisageons les problèmes stratégiques, je sais donc qu’il aurait été très frustrant de continuer à essayer de pousser ma vision en interne. »

L’amertume et le sentiment de gâchis dominent ainsi les déclarations de Carmack. « Nous avons une quantité ridicule de personnes et de ressources, mais on s’auto-sabote constamment et on gaspille nos efforts. […] Le problème est notre efficacité. » assène Carmack avec une franchise assez rare dans le milieu de la tech. Le créateur de Doom fait aussi son auto-critique : » je n’ai jamais été capable de tuer des choses stupides avant qu’elles ne causent des dégâts, ou de définir une direction et qu’une équipe s’y tienne. Je pense que mon influence à la marge a été positive, mais elle n’a jamais été un élément moteur. » Ces critiques très dures seront-elles de nature à fragiliser un peu plus la légitimité d’un Zuckerberg balloté de toutes parts ?

Les remous internes chez Meta ne sont en tout cas plus un problème pour John Carmack, qui va désormais se consacrer à sa startup d’intelligence artificielle, Keen Technologies, avec une fois de plus de grandes ambitions sur le secteur de l’IA.