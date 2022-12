Barbie : le premier teaser du film semble confirmer l’orientation parodique

Les premières images du film Barbie semblaient indiquer que le film de Greta Gerwig (Lady Bird) se teinterait d’une bonne couche de parodie, une orientation surprenante et quasi confirmée par le premier teaser/trailer du métrage. Le teaser commence en effet avec une Barbie (Margot Robbie) géante et au sourire carnassier et se poursuit avec une séquence montrant des gamines lançant et fracassant leurs poupons dans le désert ! Totalement frappé donc, en plus d’être un énorme clin d’œil à 2001 l’Odyssey de l’Espace. Mais comment diable Mattel a t-il accepté une vision aussi décalé de sa poupée culte ? C’est un total mystère…



Le reste du teaser est un poil plus classique (juste un poil), avec un Ryan Gosling absolument parfait en Ken toujours souriant, le tout saupoudré d’impressionnants décors tout en rose (forcément) et de passages de comédie musicale. Là encore, un grand soin semble avoir été apporté à ces séquences (notamment en terme de mise en scène). Issa Rae, Ncuti Gatwa, et Hari Nef complètent le casting de ce Barbie de plus en plus alléchant. Barbie, le film, sortira en salles le 21 juillet 2023, et bizarrement, on a plutôt hâte…