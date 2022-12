Réalité augmentée : Microsoft Teams intègre l’HoloLens 2

Les professionnels qui travaillent avec un casque HoloLens 2 sur la tête disposeront désormais d’un nouvel outil pour les tâches collaboratives. La dernière mise à jour du casque de réalité augmentée intègre en effet Microsoft Teams à la suite logicielle embarquée par défaut dans l’accessoire. Toutes les fonctions de Teams seront disponibles dans cette version AR du logiciel et il sera donc possible de lancer des appels, de participer à une session de chat ou bien encore de gérer le calendrier de des réunions à venir. Durant les réunions/appels Teams, les utilisateurs pourront aussi librement disposer et partager des documents stockés dans la solution de cloud OneDrive, elle aussi compatible avec l’HoloLens 2.

Microsoft a également combiné ses deux applications Dynamics 365 Mixed Reality, soit le Dynamics 365 Guides qui fournit des instructions holographiques étape par étape aux utilisateurs et l’application Dynamics 365 Remote Assist qui permet aux travailleurs de montrer à leurs collègues ce qu’ils voient sur le terrain. La combinaison de ces deux logiciels était une demande expresse de Toyota, qui utilise activement l’HoloLens depuis 2016 dans ses processus de conception. Pour rappel, Microsoft limite la commercialisation de l’HoloLens 2 au secteur professionnel (recherche, développement, industrie, etc.)