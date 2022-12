Microsoft interdit (presque) totalement le minage de cryptomonnaies via ses serveurs de cloud

Tempête sur les cryptos : à l’instar d’autres gestionnaires de services de cloud (Google Cloud, Oracle, OVH, AWS), Microsoft vient de modifier ses CGU de façon à interdire le minage de cryptomonnaies sur ses serveurs de cloud et donc aussi via son service Microsoft Azure. Dans le détail, le minage n’est pas totalement prohibé puisque Microsoft se donne la possibilité de l’autoriser après « approbation préalable », au cas par cas donc.

Par défaut, il ne sera donc plus possible d’utiliser la puissance de calcul des serveurs de Microsoft pour le minage de cryptos, sachant que ces opérations algorithmiques sont bien souvent extrêmement énergivores et demandeuses en ressources, ce qui pèse sur la capacité des serveurs à libérer du temps de calcul pour d’autres utilisateurs (et n’est pas vraiment raccord avec la recherche de neutralité carbone). La firme de Redmond précise d’ailleurs que l’objectif de blocage du minage par défaut vise à “atténuer le risque de perturbation ou d’altération des services dans le cloud Microsoft ».

Dans la foulée de cette modification de CGU, Microsoft a invité les clients qui utilisaient déjà ses serveurs à des fins de minage à demander par écrit une autorisation. Les seules demandes qui seront acceptées devront concerner “les tests et la recherche pour les détections de sécurité”, soit un éventail de pratiques extrêmement restreint.