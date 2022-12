Resident Evil Village : la version PSVR 2 sera proposée en MaJ gratuite avec le jeu original !

En voilà une bonne nouvelle pour le PlayStation VR 2 ! Si les annonces de jeux compatibles avec le PSVR 2 au lancement n’ont pas vraiment soulevé l’enthousiasme, et si l’absence de rétrocompatibilité avec les jeux du PSVR 1 reste une sacré déconvenue, au moins pourra t-on se consoler avec la belle annonce de Capcom : à l’instar de RE VII (PSVR 1), la version Playstation de Resident Evil Village aura droit à une version VR (compatible PSVR 2) sous la forme d’une simple mise à jour ! Plus fort encore, cette version VR sera disponible sans aucun supplément à débourser ! Seule l’extension avec le personnage Rose, jouable uniquement à la troisième personne, loupera l’adaptation VR.



L’éditeur japonais précise que ce mode VR affichera bien des images en 4K et HDR (en fait 2,5 K par œil), que l’eye tracking sera bien pris en compte (pour le rendu fovéal donc), sans oublier les retours haptiques sur le casque et les manettes PlayStation VR2 Sense. La mise à jour PSVR 2 de Resident Evil Village sera disponible le 22 février 2023, soit le jour même de la disponibilité du casque PlayStation VR 2 et de ses accessoires. Voilà qui remonte un peu la hype d’un accessoire qui devra batailler sans doute face à l’hégémonie du Quest 2 sur le marché du casque VR ludique (an autonome ou PCVR d’ailleurs)