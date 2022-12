Twitter met un terme à Revue, sa plateforme de Newsletter

Twitter vient de fermer Revue, la plateforme de Newsletter que le réseau social avait acquis en 2021. Revue aidait les auteurs à monétiser leur contenu, notamment en intégrant leurs newsletters directement dans leur Time Line, à la façon d’un Substack ou d’un Medium. La fermeture du service a été annoncée par Revue aux nombreux rédacteurs de newsletters : « Nous avons pris la décision difficile de fermer Revue. ».

Ce n’est pas le moindre paradoxe de constater que Twitter semble dédaigner tous ses services liés à des contenus écrits plutôt longs alors même que les développeurs du réseau social planchent sur la possibilité de créer des tweets de 4000 caractères maxi. On note ainsi que Scroll (abonnement de lecture sans pub) a été intégré (en quelque sorte) dans Twitter Blue, et son équipe de devs totalement dissoute.

La méfiance de Musk vis à vis des producteurs de contenus « traditionnels » (journalistes, auteurs, etc.) explique peut-être que le nouveau patron de Twitter préfère privilégier la « vox populi », et permettre à tout à chacun d’être à parité de validité et de confiance dans la production de contenu. Une vision libertarienne qui explique aussi la réhabilitation complète des comptes complotistes ou de l’alt right américaine (qui sont souvent AUSSI complotistes).