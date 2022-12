65 : Adam Driver affronte les dinosaures qui étaient sur Terre il y a 65 millions d’années (bande-annonce)

Voir Adam Driver dans un film de genre orienté action est toujours un plaisir de fin gourmet. Dans le thriller survivaliste 65, le pilote Mills (Adam Driver) et sa passagère Koa (Ariana Greenblatt) se crashent avec leur vaisseau spatial sur ce qu’ils croient être une planète alien.Il s’avère rapidement que cette planète n’est autre que la Terre… il y a de cela 65 millions d’années ! Revenus au temps des dinosaures du crétacé, nos deux héros vont tenter de survivre dans une nature incroyablement hostile et remplie de bestioles géantes prêtes à les dévorer tout cru ! Flingue laser contre T-Rex, qui va l’emporter ? Ce pur film de genre, qui ne semble pas vraiment intéressé par une recréation fidèle des dinosaures de cette époque, a été réalisé par le tandem Scott Beck et Bryan Woods, et produit par Sony Pictures.

La bande-annonce semble indiquer que 65 ne devrait pas trop s’éloigner de son pitch de départ, à la fois limité et excitant. Ce ne sera sans doute pas le film de l’année, mais après tout, on ne va pas demander à chaque film de divertissement de réinventer la roue et de faire preuve d’innovation dans leur mise en scène. 65 sortira en salles le 10 mars 2023.