Deezer ajoute des blind tests dans son application

Deezer annonce du nouveau au niveau de son application, avec l’arrivée de blind tests. Les utilisateurs peuvent ainsi se défier pour mesurer leur expertise musicale. Le service de streaming assure être à ce jour le seul à proposer une telle expérience.

À partir de maintenant, tout expert autoproclamé peut tester ses connaissances musicales sur Deezer et partager son meilleur score sur les réseaux sociaux afin de se comparer à ses amis. Plusieurs univers de jeux seront proposés en fonction des artistes, genres musicaux, mais aussi des sujets saisonniers comme les hits de Noël ou d’autres thèmes amusants.

Chaque blind test est basé sur une playlist de 10 titres. Le joueur gagne des points en devinant le bon titre le plus rapidement possible. Chaque chanson est diffusée pendant un maximum de 30 secondes avec un choix parmi quatre réponses. Si l’utilisateur devine correctement, il peut gagner jusqu’à 100 points. Pour chaque seconde d’attente avant de répondre, des points sont retirés du score final.

Les blind tests musicaux de Deezer sont disponibles dès aujourd’hui et accessibles sur la page d’accueil sous la section Flow. Ils comprennent plus d’une centaine de catégories avec un large éventail d’artistes, de genres et de thèmes. Grâce à la fonctionnalité de sélection du pays, les utilisateurs pourront accéder à d’autres blind tests locaux, où qu’ils soient. Ils pourront aussi partager leurs scores sur leurs réseaux sociaux pour les comparer à ceux de leurs amis et de leur famille.