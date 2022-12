Rolls-Royce a testé (avec succès) son premier réacteur d’avion à hydrogène

Le trafic aérien est malheureusement un gros pourvoyeur de CO2 et de particules fines qui participent au réchauffement de notre atmosphère terrestre., et ce ne sont pas les « bio-carburants » qui changent radicalement la donne. Rolls-Royce vient en revanche d’apporter un possible élément de réponse (technologique) en annonçant les tests (réussis) de son premier réacteur d’avion à hydrogène. Ce moteur, un turbopropulseur AE 2100, a été testé au sol au sein du site de Rolls-Royce à Boscombe Down (Wiltshire), et pour parfaire le caractère « écolo » de cette grande première, Rolls-Royce précise que l’hydrogène utilisé provient de l’EnR (en l’occurrence d’installations marémotrices).

Si le test au sol d’un réacteur à hydrogène est une avancée certes notable, on est encore loin des conditions réelles de vol, conditions qui rendent pour l’instant problématiques l’usage d’un tel moteur. L’hydrogène nécessite en effet des conditions et volume de stockage ainsi que des températures difficilement compatibles avec la conception actuelle des avions de ligne : un Boeing 747 devrait ainsi embarquer un million de litres d’hydrogène pour couvrir une distance équivalente à celle parcourue avec 250 000 litres de kérosène. Autant dire qu’il ne faudra pas seulement modifier le réacteur, mais bien aussi l’avion dans son ensemble…