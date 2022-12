Dans une quête quasi désespérée de la baisse des coûts tout azimut, Meta vient de fermer Meta Connectivity, une division de R&D qui travaillait notamment sur des projets de drones à haute altitude fonctionnant à l’énergie solaire ou sur une armada de satellites de communication potentiellement concurrents de Starlink. Dans le détail, la fermeture de Meta Connectivity était déjà actée depuis un bon bout de temps, nombre d’employés étant dispatchés dans d’autres branches du groupe (notamment les branches Infrastructure et Central Product). Tout se déroule donc comme si Meta sacrifiait sa recherche de pointe au seul profit du Métavers ou de toutes les technologies qui s’y rattachent (dont l’IA, les avatars ultra réalistes, de nouveaux systèmes de lentilles, etc.).

C’est aussi la fin chez Meta d’une politique d’extension sans fin du réseau social : le réseau satellitaire devait par exemple apporter Facebook jusque dans les foyers les plus reculés, ceux situés dans les zones blanches. Avec 3 milliards d’utilisateurs de ses services, Meta juge désormais que ces objectifs ne sont plus d’actualité. Meta Connectivity a continué pourtant à déposer des brevets jusqu’en 2021, mais depuis la « révélation du Métavers », il devenait clair que les mannes financières de Meta n’étaient plus destinées à ces projets innovants.

La fin de Meta Connectivity symbolise aussi surtout la politique de baisse de coût initiée par Zuckerberg dans la foulée des mauvais résultats du groupe. Là encore, ce sont les milliards gobés par le métavers qui ont creusé un trou béant dans les comptes. Le licenciement de 11 000 salariés de Meta ainsi que la fermeture de plusieurs divisions doivent permettre de revenir à l’équilibre… si tant est que le Métavers devienne un jour rentable.