Largement montée en épingle par les milieux ultra conservateurs aux Etats-Unis, l’affaire des Twitter-files continue d’alimenter les conversations, surtout aux Etats-Unis où la liberté d’expression est inscrite dans la constitution. Pour rappel, les Twitter-files sont ces fichiers exhumés par Elon Musk, fichiers qui seraient l’équivalent de « listes noires » de modération dans lesquelles on trouverait principalement des personnalités conservatrices et/ou républicaines. Jack Dorsey, l’ancien co-fondateur et patron de Twitter a exprimé son désaccord sur la lecture « polémique » qui pouvait être faite de ces fichiers. Dans une longue série de tweets, Dorsey s’est ainsi opposé au point de vue de Musk et d’une partie de la sphère conservatrice US. L’ex-CEO admet bien que « des erreurs ont été commises » mais précise tout de go que sa société n’avait « pas de mauvaise intention ni d’agenda caché, et que tout le monde a agi en fonction des meilleures informations dont nous disposions à l’époque ».

Dorsey regrette toutefois qu’il n’y ait pas eu plus de transparence autour de ces fichiers, une absence de transparence qui a servi d’argument à Musk pour jeter le soupçon sur les anciennes équipes de modération qui ont toutes été dissoutes dans la foulée de ces révélations. Peut-être déçu par ce qu’est devenu sa création dans les mains autoritaires de Musk, Dorsey semble désormais miser sur d’autres réseaux sociaux ou outils de communication : l’ex-patron de Twitter annonce à la fin de son long thread qu’il va investir un million de dollars dans Signal.