Mario Kart 7 reçoit sa première mise à jour depuis… 2012

Mario Kart 7 n’est pas complètement à l’abandon puisque Nintendo propose la mise à jour 1.2 pour le jeu disponible sur Nintendo 3DS. La particularité est qu’il s’agit de la première mise à jour depuis… 2012. En effet, il n’y a rien eu pendant 10 ans et voilà que le jeu refait parler de lui.

Que contient cette fameuse mise à jour de Mario Kart 7 pour la Nintendo 3DS, après une pause de 10 ans ? Nintendo n’est malheureusement pas très bavard sur le sujet. « Plusieurs problèmes ont été résolus pour améliorer l’expérience de jeu », indique simplement le groupe.

OatmealDome, qui est un data miner, suggère que ce patch pourrait corriger certaines failles de sécurité. Nintendo a publié des correctifs similaires pour un certain nombre d’anciens jeux Switch ces derniers temps.

There is even a possibility that this patch fixes the same security bugs as the other games, since Mario Kart 7 is a first-party Nintendo game and could use a lot of the same common netcode that was found to be vulnerable.

— SantamealDome 🎁 (@OatmealDome) December 14, 2022