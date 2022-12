OnePlus présente les X27 et E24, ses premiers moniteurs notamment pour les joueurs

OnePlus se lance sur un nouveau marché, celui des moniteurs. Le constructeur, que l’on connait surtout pour ses smartphones et écouteurs, a présenté les écrans X27 et E24. Il y a un axe pour les joueurs (notamment avec le modèle X27), mais les écrans sont également convenables pour d’autres usages.

Le OnePlus X27 est un moniteur de jeu de 27 pouces qui utilise une dalle IPS de 165 Hz avec une définition de 2 560 x 1 440 pixels. L’écran propose aussi la norme DisplayHDR 400, ce qui peut donner lieu à des sessions de jeu claires et vives. Le support sur lequel repose le X27 peut être ajusté vers le haut et vers le bas, ce qui offre un espace de réglage de 13 cm. Au centre se trouve une découpe pour la gestion des câbles, ce qui peut s’avérer pratique puisque le X27 abrite un port USB-C qui charge un appareil jusqu’à 65 W. On retrouve aussi un port HDMI 2.1, un port DisplayPort 1.4, deux ports USB 3.0 et une prise jack 2,5 mm.

Le moniteur OnePlus le plus abordable, le E24, est équipé d’une dalle IPS de 75 Hz avec une taille 24 pouces et une définition de 1 920 x 1 080 pixels. Avec ce qui semble être un écran centré sur la productivité, le E24 est certifié pour de faibles émissions de lumière bleue, ce qui diminue la pression sur les yeux. Il dispose également d’un port HDMI 1.4 et d’un port USB-C qui peut alimenter un téléphone jusqu’à 18 W. Le support est un alliage d’aluminium, bien qu’il ne soit pas livré avec un ajustement vertical comme le X27.

Aussi bien les OnePlus X27 et E24 sont pour le moment réservés à l’Inde. Le modèle de 27 pouces coûte 27 999 roupies indiennes (321 euros) au lancement. OnePlus n’a toutefois pas encore annoncé un prix pour son E24.