Microsoft Edge 110 va abandonner le support de Windows 7, 8 et 8.1

Le navigateur Microsoft Edge s’apprête à abandonner le support de Windows 7, 8 et 8.1 avec la version 110. Elle sera disponible au téléchargement au début de 2023 pour tout le monde.

Microsoft Edge 109 sera donc l’ultime version à supporter Windows 7, 8 et 8.1. Les utilisateurs avec ces versions de Windows ne pourront plus mettre à jour le navigateur après cela. Cela signifie qu’ils ne bénéficieront pas des nouveautés et des correctifs de sécurité. Ils pourront toutefois continuer à utiliser le logiciel, tout en sachant qu’il est abandonné pour eux.

Les utilisateurs avec Windows 10 et 11 n’ont rien à craindre, ils pourront passer sur la version 110 et celles qui viendront. Ils ne sont pas concernés par l’arrêt de la prise en charge.

Pour sa part, Google a récemment affiché un pop-up aux utilisateurs de Windows 7 et 8.1, les invitant à passer sur Windows 10 ou 11 pour continuer à profiter des futures mises à jour. « Pour obtenir les futures mises à jour de Google Chrome, vous aurez besoin de Windows 10 ou d’une version ultérieure. Cet ordinateur utilise Windows 7 », indique le pop-up. Pour rappel, Google a déjà annoncé que Chrome ne supportera plus les anciennes version de Windows à compter de février 2023. Le créneau devrait être similaire pour Microsoft Edge.

Que faire si vous avez Windows 7, 8 ou 8.1 et ne voulez pas mettre à jour votre système d’exploitation ? Passer sur Firefox peut être une solution. Mozilla n’a pas encore annoncé une date précise pour la fin du support, mais on se doute que ce sera une question de mois.