Microsoft signe un partenariat de 10 ans sur les services de cloud avec le London Stock Exchange (Bourse de Londres)

Dans le cadre d’un partenariat de 10 ans sur les services de cloud, Microsoft va acquérir une participation de 4 % dans le London Stock Exchange Group (LSEG), soit la société qui possède la Bourse de Londres ! Le London Stock Exchange Group détient aussi depuis l’an dernier la société de données financières Refinitiv, et c’est avec cette société exactement que Microsoft a signé un accord sur les services de cloud, accord qui rapportera à minima 2,8 milliards de dollars à la firme de Redmond !

Le cloud, la nouvelle vache à lait de Microsoft

Selon les termes de cet accord, Refinitiv devra migrer ses » infrastructures technologiques clés » vers Azure et équipera ses postes en interne avec les logiciels Teams et la suite Microsoft 365. Microsoft mettra même à disposition de Refinitiv ses outils de machine learning afin de « co-développer une nouvelle suite de solutions » dopée à l’intelligence artificielle et destinée aux institutions financières ! L’objectif de ce deal est ambitieux puisque Refinitiv vise rien moins qu’à devenir le concurrent direct du géant Bloomberg en terme de plateforme de données financière.