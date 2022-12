Google fusionne les équipes de Maps et Waze, mais pas les applications

Les équipes de Google Maps et Waze ne font désormais plus qu’une, avec les employés du GPS communautaire qui ont rejoint ceux du moteur de recherche. Cependant, les deux applications ne fusionnent pas, du moins pas pour l’instant.

« Google reste profondément attaché à la marque unique de Waze, à son application bien-aimée et à sa communauté florissante de bénévoles et d’utilisateurs », a déclaré un porte-parole de Google au Wall Street Journal. Le patron de Waze, Neha Parikh, quittera son poste après une période de transition. À partir d’aujourd’hui, l’équipe de Waze, forte de 500 personnes, rejoint l’organisation Geo de Google, chargée des services Maps, Earth et Street View.

Toute l’équipe de Waze a rejoint celle de Google Maps, il n’y a pas eu de licenciement avec la transition. Seul le patron du GPS communautaire va quitter ses fonctions comme indiqué précédemment.

Waze et Maps partagent des fonctionnalités depuis que Google a acquis Waze pour 1,1 milliard de dollars en 2013. Les données de trafic de Waze ont commencé à apparaître dans Google Maps peu après l’acquisition, les limites de vitesse, les emplacements des radars et d’autres fonctionnalités arrivant plus tard. En contrepartie, Waze a bénéficié du savoir-faire de Google en matière de recherche.

Waze compte 151 millions d’utilisateurs actifs mensuels, contre un milliard pour les services de Google Maps. Pourtant, Waze est une application de navigation très populaire (en particulier en Europe), grâce à son fonctionnement. Les utilisateurs peuvent facilement signaler des problèmes de circulation, la présence de la police, des accidents, des radars et plus en appuyant sur un bouton. Google Maps a ajouté la possibilité de signaler les incidents de conduite en 2019, mais se veut moins communautaire.