Avatar 2 : les premières critiques sont tombées, et elles sont dithyrambiques !

A l’instar de leurs confrères américains, les critiques et journalistes français ont pu voir en avant-première Avatar : La Voie de l’Eau, et c’est peu dire que les avis sont absolument dithyrambiques. Ainsi, notre confrères de Jeux Actu affirme que « le film est techniquement maboule » et que James Cameron a « 15 ans d’avance sur tout le monde ». Même son de cloche ou presque pour FilmsActu, qui juge le film « bluffant techniquement », notamment dans ses nombreuses scènes aquatiques, et trouve aussi l’histoire poignante.

C’est d’ailleurs un peu la surprise de ces comptes rendus ultra positifs, qui ne s’appesantissent pas seulement sur l’aspect technique et les effets spéciaux mais louent aussi le scénario, visiblement nettement plus dramatique qu’attendu. Antoine Desrues déclare ainsi que le film est « émotionnellement dévastateur ». Quant à Ecran Large, pourtant généralement très critique, le journaliste avoue même avoir versé une larme ! En bref, cela sent vraiment très bon, et les critiques générales sont même encore plus positives que lors de la sortie de Top Gun Maverick, qui avait pourtant fait l’unanimité. Avatar : La Voie de l’Eau sortira en salles le mercredi 14 décembre.

La beauté, le partage, les émotions : AVATAR 2 est un pur moment de cinéma. Le film est techniquement maboule, Cameron a encore pris 15 ans d’avance sur tout le monde. Les scènes en HFR sont ébouriffantes. Essayez de le voir dans les meilleures conditions possibles. pic.twitter.com/5jjclKjcSA — Maxime CHAO (@MaximeChao) December 8, 2022

#AvatarTheWayOfWater On a vu Avatar 2 ! Le résultat est spectaculaire, poignant et juste bluffant techniquement notamment en ce qui concerne ses nombreuses scènes aquatiques. James Cameron nous gratifie à nouveau d'un film à voir sur très grand écran. On vous en reparle vite. pic.twitter.com/Tsin0dCcBg — FilmsActu.com (@FilmsActu) December 8, 2022

#AvatarLaVoiedeLeau est bien le raz-de-marée espéré. – D'une générosité de cinéma démente (limite trop)

– Émotionnellement dévastateur (j'en pleure encore)

– Sublimé par une technique à des années-lumière de la concurrence (Cameron a pigé le HFR, ce crack). pic.twitter.com/qsYThoNgQT — Antoine Desrues (@Ant_Desrues) December 8, 2022